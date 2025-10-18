Emiliano Martínez tiene 15 años e integra el plantel de Natación de San José de Mayo.

A los 15 años, Emiliano Martínez, talento del plantel de Natación de San José de Mayo dirigido por Marcela Puig, consiguió algo enorme: clasificó a la Copa Pacífico, uno de los torneos juveniles más importantes de Sudamérica.

El joven nadador competirá en la prueba de 200 metros Espalda, representando a Uruguay en el certamen que se disputará en Bolivia, del 12 al 15 de noviembre.

Pero la alegría viene acompañada de un desafío: su familia debe cubrir todos los gastos del viaje, por lo que se lanzó una campaña solidaria para darle una mano.

Cuenta PREX

Número: 21207634

C.I.: 58644779

A nombre de: Emiliano Martínez