Carrera fue imputado a mediados de junio, luego de la investigación liderada por la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas.

El Tribunal de Apelaciones Penal de 2do Turno confirmó la imputación del exsenador frenteamplista Charles Carrera por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada y revocó el delito de falsificación ideológica por funcionario público.

Carrera había recurrido la imputación de la Justicia que lo había formalizado por el uso irregular del Hospital Policial cuando era director general de Secretaría del Ministerio del Interior durante el último período de Tabaré Vázquez como presidente (2015-2020).

En junio de 2022 el exsenador fue denunciado por autorizar que un hombre de La Paloma (Rocha) se atendiera en el Hospital Policial, luego de haber recibido un impacto de bala presumiblemente disparada por un policía. Desde la defensa de Carrera lo justificaron como un acto «humanitario».

Cuando se lo imputó como medidas cautelares se le dispuso a Carrera fijación de domicilio y prohibición de salir del país por 90 días.

Según el exlegislador, la causa tiene su origen en una represalia política impulsada por Luis Alberto Heber, a quien señala como responsable de iniciar la denuncia cuando era titular del Ministerio del Interior. Previamente se había desempeñado como titular de Transporte y Obras Públicas.

Carrera también relacionó esta situación con el acuerdo portuario. “Fue aquel ministro de Transporte, donde yo tuve un rol central que fue denunciar la entrega del puerto hasta el año 2081, que hoy estamos viviendo las consecuencias económicas y jurídicas de esa situación”, aseguró en su momento.