Durante el corriente mes, el Legislativo Departamental ilumina de color rosa su fachada

Según informaron a San José Ahora, desde la Junta Departamental de San José, la fachada de la misma, estará iluminada por el color rosa, en referencia al mes que apunta a la sensibilización sobre el cáncer de mama.

Desde el Legislativo, dijeron que aspiran a que este mes «sea el trampolín hacia la sensibilización y la concientización sobre la principal causa de mortalidad de mujeres a nivel mundial: el cáncer de mama«. Además, resaltaron la importancia de un diagnóstico temprano, para disminuir los riesgos.

Octubre se ha mantenido como el mes dedicado a la concienciación sobre el cáncer de mama desde su inicio. Durante este mes, se llevan a cabo numerosas actividades y eventos, incluyendo marchas y carreras para recaudar fondos, campañas educativas, y eventos de iluminación de edificios con luces rosas.

Estas actividades están diseñadas para honrar a los sobrevivientes de cáncer de mama, recordar a quienes han perdido la vida a causa de esta enfermedad, y recaudar fondos para la investigación y otros servicios relacionados.