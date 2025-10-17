Como ya informó San José Ahora, se realizaron 11 allanamientos que arrojaron como resultado un importante decomiso de armas, drogas y dinero.

El jueves, coincidiendo con la visita del ministro del Interior, Carlos Negro a San José de Mayo, fue ejecutada la Operación “Nairobi” en la capital josefina.

En total la policía realizó 11 allanamientos, de los cuales 9 fueron con resultado positivo. Se incautaron armas de fuego, U$D 8.000 en efectivo, dinero en moneda nacional, balanzas de precisión, celulares, equipos de computación, cámaras de videovigilancia, y droga fraccionada.

También cinco personas fueron detenidas por la comisión de estos ilícitos, junto a dos más, que se las detuvo por desacato a la Policía.

· Declaración

Este viernes, los detenidos fueron conducidos a la sede de la Fiscalía de San José, en el marco de un importante operativo policial. Al mismo tiempo, varios allegados a los indagados se hicieron presentes en los alrededores del edificio judicial.

Si bien la jornada fue intensa, no se alcanzó una resolución, por lo que la audiencia continuará en la tarde de este sábado, según confirmó a San José Ahora el encargado de Comunicación de la Jefatura de Policía de San José, Ricardo Cardozo.