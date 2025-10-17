En caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso

OSE informó que el próximo lunes 20 de octubre se verá afectado el normal suministro de agua potable en la localidad de Juan Soler, departamento de San José, debido a trabajos programados en la red de distribución.

La interrupción está prevista desde las 8:00 hasta las 13:00 horas. Una vez restablecido el servicio, podrían registrarse episodios puntuales de turbiedad como consecuencia de las tareas realizadas.

La empresa exhortó a los usuarios que, en caso de presentarse otros inconvenientes luego del restablecimiento del servicio, se comuniquen con el Centro de Atención Telefónica al 0800 1871 o al *1871 desde celulares.

Desde OSE también se indicó que, en caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.