Aclaró que cuando se constatan licencias falsas, la documentación se retiene y se denuncia ante las autoridades policiales

En San José, las autoridades investigan la emisión presuntamente irregular de libretas de conducir, tras detectarse anomalías en varios trámites realizados en el departamento. La investigación incluye permisos de autos y vehículos pesados, y abarca tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros.

El director de Asuntos Vehiculares de Sucive, César García Acosta, confirmó que una renovación irregular de una libreta encendió alertas en el sistema en San José, y que trámites realizados por ciudadanos colombianos y venezolanos están bajo análisis. Además, ya se presentó una denuncia penal por parte de la Intendencia local, según aseguró el diario «El País».

Según el Congreso de Intendentes, San José es uno de los cuatro departamentos donde se detectaron irregularidades similares, junto a Cerro Largo, Artigas y Río Negro. García Acosta detalló que las investigaciones buscan identificar municipios involucrados, conductores y el modus operandi que podría repetirse en otros lugares.

En la tarde de este viernes, en las oficinas de la dirección de Tránsito de la Intendencia de San José, Mónica Castro, directora de la mencionada área, brindó una conferencia de prensa para brindar detalles sobre lo informado: «En San José no hay libretas que se expidan con irregularidades«, subrayó durante su oratoria.

Sobre los hechos en sí, argumentó que un ciudadano se presentó en las oficinas de Ciudad del Plata, a efectos de renovar su licencia de conducir, que «aparentemente» no era original. Cuando los funcionarios ingresan al sistema, ven que la licencia no está en el mismo, y es en ese momento donde «se encienden las alarmas y empieza la investigación del caso». Castro aseguró tratarse de «un solo caso«. Marcó que la información que ha circulado por los diferentes medios de comunicación sobre este tema, ha sido «errónea».

Una vez que se detecta la situación, se deriva en la retención del documento, y la denuncia policial del hecho, para que investigue el caso, quedando a cargo de la Jefatura de Policía de San José. La directora remarcó que es un hecho «aislado«, y que recientemente no se han detectado más denuncias o licencias de conducir en estas condiciones. Explicó que cada vez que se detectan licencias apócrifas, la documentación se retiene y se denuncia ante las autoridades policiales.

Respecto a la detección de cuando una licencia es, o no falsa, la jerarca dijo que el material del que está hecha la misma, está numerado, y es por lo general «fácil de trazar» su veracidad o no.