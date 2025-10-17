Villa Ituzaingó festeja desde este viernes su 150° aniversario con espectáculos, carreras, feria artesanal y entrada gratuita.
Este fin de semana, Villa Ituzaingó se llena de celebraciones por sus 150 años. Las actividades se realizarán viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre, con entrada gratuita y un programa que incluye espectáculos, feria artesanal, food trucks y sorteos.
La fiesta es organizada por la comisión de fomento de Ituzaingó con el apoyo de la Intendencia de San José, y ha sido declarada de Interés Departamental, categoría “C”, por su valor histórico, cultural y turístico.
Viernes 17 – Comienzo cultural
En el salón comunal, desde las 20:00 horas:
- Teatro con el grupo Azahares
- Stand up de Martín “Tincho” Prado
- Música en vivo con el grupo Malek
Sábado 18 – Deportes y espectáculos
La jornada se traslada a la plaza de deportes desde las 16:00 horas:
- Carreras 4k y 8k (inscripciones $450 vía WhatsApp 092 029 707) y carrera de niños gratuita
- Shows de Caif Rincón de Luz, Ballet Folclórico Departamental, Levantando Polvadera y otros
Domingo 19 – Desfile, homenaje y cierre con música
Desde las 10:00 horas:
- Desfile de caballería gaucha desde las letras corpóreas
- Ofrenda floral en homenaje a Don Pedro Moré, fundador de la villa
- Actuaciones en la plaza de deportes de Banda del Ejército Nacional, Misa Criolla, Los Granjeros y Lucas Sugo