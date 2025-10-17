Sucive y Fiscalía indagan permisos obtenidos de forma sospechosa en San José, incluyendo ciudadanos extranjeros.



En San José, las autoridades investigan la emisión presuntamente irregular de libretas de conducir, tras detectarse anomalías en varios trámites realizados en el departamento. La investigación incluye permisos de autos y vehículos pesados, y abarca tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros.

El director de Asuntos Vehiculares de Sucive, César García Acosta, confirmó que una renovación irregular de una libreta encendió alertas en el sistema en San José, y que trámites realizados por ciudadanos colombianos y venezolanos están bajo análisis. Además, ya se presentó una denuncia penal por parte de la Intendencia local.

Según el Congreso de Intendentes, San José es uno de los cuatro departamentos donde se detectaron irregularidades similares, junto a Cerro Largo, Artigas y Río Negro. García Acosta detalló que las investigaciones buscan identificar municipios involucrados, conductores y el modus operandi que podría repetirse en otros lugares.

La medida busca prevenir riesgos para la seguridad vial, ya que las libretas sospechosas podrían haber sido otorgadas sin cumplir con los requisitos teóricos y prácticos establecidos. Las autoridades locales indicaron que los documentos bajo sospecha generarán alertas en Sucive ante cualquier trámite futuro, y que se colaborará con la Fiscalía en caso de confirmarse irregularidades.

Hasta el momento, no se han confirmado sanciones definitivas, y las investigaciones continúan en etapa de presunción. Sin embargo, el caso mantiene en alerta a funcionarios y ciudadanos del departamento, que siguen de cerca las actuaciones de las autoridades.