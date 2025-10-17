El delincuente ingresó armado al local, pero el cajero —un efectivo policial— reaccionó y lo abatió tras darle la voz de alto. Ocurrió en Montevideo.



Un delincuente fue abatido este jueves por la tarde luego de intentar robar una farmacia ubicada en la intersección de General Flores y José María Guerra, en el barrio Las Acacias de Montevideo.

Según informaron Subrayado y Montevideo Portal, el cajero del comercio resultó ser un efectivo policial que se encontraba vestido de particular, ya que trabaja en el lugar desde hace cuatro años.

De acuerdo al parte preliminar, el ladrón ingresó armado y exigió el dinero de la caja, momento en que el policía dio la voz de alto y extrajo su arma de reglamento. Sin embargo, el asaltante le apuntó directamente, lo que motivó al efectivo a disparar varias veces sobre su agresor.

El delincuente alcanzó a salir del local, pero cayó muerto a pocos metros. En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente y reunió evidencia para la investigación.

Las autoridades continúan analizando las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos para determinar con precisión la secuencia de los hechos.