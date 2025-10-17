El evento se realizará este 18 de octubre a las 10 de la mañana en Paso del Rey, con actividades religiosas, música y propuestas familiares.

Este sábado 18 de octubre se celebrará en Paso del Rey, San José, la inauguración de la Gruta Padre Pío, una jornada que combinará momentos religiosos, artísticos y de encuentro familiar.

La actividad comenzará a las 10:00 horas con una misa inaugural a cargo de Mons. Fabián Antúnez, que incluirá la bendición de la imagen, comuniones y bautismos.

Al mediodía habrá servicio de cantina con venta de comidas y bebidas, a cargo de instituciones locales, y durante la tarde se presentarán varios artistas en el escenario, entre ellos Julio Silveira y Héctor Reyes, Grupo Amanecer, Gimena Díaz, Lourdes Zerpa y Herencia Gaucha, además de los ballets folclóricos Sin Fronteras y Departamental.

Los organizadores invitan a asistir en familia y llevar silla, y destacan que quienes concurran podrán colaborar donando un alimento no perecedero, en apoyo al proyecto de Cireneos San José.

El encuentro se desarrollará en Ruta 3 km 120, Paraje Paso del Rey, y promete ser una fiesta comunitaria para compartir en un ambiente de fe y convivencia.