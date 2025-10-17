Su conductor había bajado a descansar justo antes.

Un camión quedó destrozado luego de que una bobina cayera desde otro camión en las inmediaciones del puerto de Montevideo.

El vehículo que sufrió los daños estaba detenido y su conductor estaba afuera tomando mate, por lo que se salvó por haber bajado unos minutos antes a descansar.

«Unos minutos antes bajé a preparar el mate, di la vuelta sobre el lado del acompañante, cuando abrí la puerta sentí un estruendo. Unos compañeros me gritaron que se venía la carga encima de mi camión y me retiré para atrás y cayó«, dijo Daniel, el conductor, a Puesta a Punto. «El mate me salvó la vida, por aprontar el mate. Estamos desde las 11 (horas) esperando para descargar y el aburrimiento hizo que fuera a preparar el mate. Cuando pasa este camión por al lado, la carga venía mal«, agregó.

El conductor atribuyó el accidente a que la carga estaba colocada y al nivel del piso del puerto. «Estamos de rehenes acá, nadie nos ve, el camionero es lo último del tarro. Hay muchos pozos», aseguró.

Obreros trabajan en la zona para intentar quitar la bobina y permitir la movilidad normal de los camiones dentro del puerto.