El hombre, de 46 años, irrumpió en una vivienda del barrio Exposición y fue internado en el Vilardebó tras una pericia psiquiátrica.

Un hombre de 46 años fue detenido en San José de Mayo luego de ingresar sin autorización al patio de una vivienda ubicada en el barrio Exposición, según informó la Jefatura de Policía del departamento.

El hecho ocurrió en la noche del miércoles 16 de octubre, cuando una mujer alertó al Centro de Comando Unificado Departamental al detectar la presencia del intruso. Personal de la Unidad de Respuesta Policial (URP) acudió de inmediato y encontró a la víctima en la vía pública, quien relató que el hombre había huido y que su pareja —funcionario policial— había salido en su persecución.

Minutos después, el sujeto fue interceptado a pocas cuadras del lugar y trasladado a la Comisaría 2ª de San José de Mayo. Tras su identificación, se constató que se trataba del mismo individuo vinculado al reciente incendio ocurrido en el Parque Rodó de la capital departamental.

La Fiscalía Letrada de 2° Turno dispuso la realización de una pericia psiquiátrica de urgencia, tras la cual se resolvió su internación compulsiva en el hospital Vilardebó, en el marco de la Ley N.º 19.529, que regula las internaciones involuntarias por motivos de salud mental.