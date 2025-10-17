“El club de los Perfectos” se presenta este 17 de octubre con entrada gratuita en el Macció. Una propuesta escrita e interpretada por jóvenes que interpela sin filtros.

Una historia juvenil que incomoda, provoca y merece ser escuchada.

Este jueves 17 de octubre a las 19:00 horas, el teatro Macció de San José será escenario de una obra que promete sacudir conciencias. “El club de los Perfectos”, escrita e interpretada por adolescentes, se presenta con entrada libre y gratuita, en una apuesta valiente por visibilizar los conflictos que atraviesan la vida juvenil.

La obra, organizada por la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y ElevA, cuenta con el respaldo de la Intendencia de San José. Se trata de una propuesta satírica, directa y necesaria, que pone sobre la mesa temas como la presión social, los estereotipos, la salud mental y otros tabúes que suelen esquivarse en los espacios públicos.

“El club de los Perfectos” no busca agradar, sino interpelar.

Con una estética fresca y un lenguaje cercano, los jóvenes actores construyen una narrativa que refleja sus propias vivencias. El resultado es una obra que combina humor, crítica y emoción, sin caer en lugares comunes ni discursos moralizantes.

Confirmación de asistencia:

Para quienes deseen asistir, se recomienda confirmar al número 099312800, aunque la entrada es libre hasta completar aforo.