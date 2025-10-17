Este viernes se realizó una nueva “Marcha por la Diversidad” en la capital josefina.

La marcha por la diversidad en San José de Mayo, culminó cerca de la Bv. Manuel de Rodríguez, leyendo una proclama, con varias alusiones que reivindican la figura de Horacio Prícola, referente en la lucha de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en San José.



La misma avanzó desde la Plaza de los Treinta y Tres Orientales, por calle 25 de Mayo, hasta el mencionado sitio. Transcurrió con un camión que encabezaba la marcha, donde la DJ Yekiiz Martínez ambientó musicalmente el trayecto.