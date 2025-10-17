El domingo se presentará Lucas Sugo.
Sábado 18 – Deportes y espectáculos
La jornada se traslada a la plaza de deportes desde las 16:00 horas:
- Carreras 4k y 8k (inscripciones $450 vía WhatsApp 092 029 707) y carrera de niños gratuita
- Shows de Caif Rincón de Luz, Ballet Folclórico Departamental, Levantando Polvadera y otros
Domingo 19 – Desfile, homenaje y cierre con música
Desde las 10:00 horas:
- Desfile de caballería gaucha desde las letras corpóreas
- Ofrenda floral en homenaje a Don Pedro Moré, fundador de la villa
- Actuaciones en la plaza de deportes de Banda del Ejército Nacional, Misa Criolla, Los Granjeros y Lucas Sugo