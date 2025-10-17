El domingo se presentará Lucas Sugo.

Sábado 18 – Deportes y espectáculos

La jornada se traslada a la plaza de deportes desde las 16:00 horas:

Carreras 4k y 8k (inscripciones $450 vía WhatsApp 092 029 707) y carrera de niños gratuita

Shows de Caif Rincón de Luz, Ballet Folclórico Departamental, Levantando Polvadera y otros

Domingo 19 – Desfile, homenaje y cierre con música

Desde las 10:00 horas: