Carlos Negro informó que la criminalidad en el departamento muestra bajas en homicidios y delitos violentos, mientras crecen ligeramente los hurtos menores.

San José registra mejoras en seguridad, según los últimos datos compartidos por el ministro del Interior, Carlos Negro.

En conferencia de prensa, el ministro señaló que los números de delitos están dentro de lo esperado:

Homicidios : leve baja.

: leve baja. Delitos contra la propiedad con violencia , como rapiñas : reducción más significativa.

, como : reducción más significativa. Hurtos menores: leve ascenso que será abordado con medidas preventivas.

Negro destacó además el importante número de incautaciones y operaciones en materia de drogas, en línea con la reciente Operación Nairobi, realizada en coordinación entre la Policía de San José y la Dirección General de Represión del Tráfico de Drogas.

«Estamos trabajando para corregir la tendencia de los hurtos menores y mantener la seguridad de los vecinos», afirmó el ministro, subrayando que la tendencia general es positiva, pero requiere seguimiento constante.

La Operación Nairobi incluyó 11 allanamientos, con 9 resultados positivos, y permitió la incautación de armas, dinero en efectivo y droga fraccionada, además de la detención de cinco personas vinculadas a los ilícitos.