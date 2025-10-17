El hecho es investigado.

Una persona privada de libertad falleció el jueves, asesinada en una reyerta ocurrida dentro del penal de Libertad, en el departamento de San José.

La noticia fue divulgada por el colectivo Fam Pres, integrado por familiares de reclusos de todo el país, informó Montevideo Portal.

El fallecido, de iniciales F. M. G., estaba alojado en la celda 568, en el quinto piso del presidio. Según el citado informe, fue asesinado por su compañero de celda durante una pelea.

Las reyertas entre reclusos con resultado mortal no son excepcionales en los centros de reclusión. En agosto y setiembre, dos presos murieron en esas circunstancias en la cárcel de Santiago Vázquez.