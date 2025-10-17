En el documento que presentó a la Junta, le pidió a la intendenta Bentaberri que «estudie la posibilidad»

En la tarde de este viernes, el edil por el Partido Nacional, Aparicio Camy, presentó ante la Junta Departamental de San José, «una minuta de comunicación» en referencia a la construcción de veredas accesibles para el departamento.

Se le solicita a la intendenta de San José, Ana Bentaberri, que «estudie la posibilidad de incluir en el próximo Presupuesto Departamental la construcción de veredas accesibles«.

Las mismas, se justificarían para «garantizar el derecho de libre circulación de personas con problemas de movilidad, coches de bebés, adultos mayores, entre otros«.