Un adolescente resultó gravemente lesionado en un accidente ocurrido en la Ruta 11 Vieja, kilómetro 78, en la tarde de ayer, según informó la Jefatura de Policía de San José.

El siniestro involucró a una motocicleta y una camioneta. Un hombre alertó al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.), y personal de la Comisaría 8va. de Rodríguez se dirigió al lugar.

Los policías encontraron al joven tendido en la vía pública, siendo asistido por un médico que pasaba casualmente por el lugar. Posteriormente, llegó un móvil del SEMIC, cuyo profesional diagnosticó politraumatismos y traumatismo de cráneo, y lo trasladó a un centro asistencial, donde permanece internado.

Según familiares, el adolescente conducía la moto sin documentación ni elementos de seguridad obligatorios. Por su parte, el conductor de la camioneta indicó que circulaba de este a oeste cuando la moto se cruzó en su camino, provocando el impacto que no pudo evitar.

La Fiscal Letrada de 1° Turno de San José dispuso las actuaciones correspondientes. La Policía Científica realizó relevamiento de la escena, y se practicó espirometría al conductor de la camioneta, que resultó negativa.

El caso sigue en investigación para determinar responsabilidades y circunstancias exactas del accidente.