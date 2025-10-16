El triple feminicida quedó formalizado por el crimen del remisero. Luego comparecerá por el doble feminicidio.

El uruguayo Pablo Rodríguez Laurta, de 39 años, recibió este jueves prisión preventiva por 120 días por la Justicia de Entre Ríos, imputado por el “homicidio criminis causa” del remisero Martín Sebastián Palacio, a quien asesinó y descuartizó la noche del martes 7 de octubre en la provincia.

La imputación fue realizada por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, según informó el periódico Clarín.

El acusado sostuvo que su hijo, que cumplió 6 años este lunes, había sido secuestrado por su expareja, Luna Giardina (26), y su exsuegra, Mariel Zamudio (54), a quienes él asesinó a balazos el sábado pasado alrededor de las 11 en su domicilio en Córdoba.

Laurta fue detenido el domingo en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba con el niño. A las 15:30, estaba previsto que un taxi lo llevara a Puerto Yeruá.

Según la investigación, Laurta había dejado un kayak escondido en el monte para cruzar los casi mil metros que separan ambas orillas del río Uruguay hacia la ciudad de Salto, una ruta que había utilizado de manera ilegal el sábado 4 de octubre.

En las próximas horas, será trasladado a Córdoba, donde enfrentará otra causa judicial por el doble femicidio.

Durante su traslado ante periodistas y reporteros gráficos, Laurta lanzó un insólito grito: “Yo liberé a mi hijo de una red de trata”.