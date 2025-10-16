El hecho sucedió el pasado miércoles, y no resultaron personas lesionadas

Una rapiña tuvo lugar en la tarde de ayer en un supermercado ubicado en Ruta 1 Vieja, kilómetro 28, en Ciudad del Plata, según informó la Jefatura de Policía de San José en su parte de este jueves 16 de octubre.

De acuerdo al comunicado oficial, “una persona se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) en horas de la tarde de ayer y solicitó presencia policial para el supermercado ubicado en inmediaciones de Ruta 1 Vieja, km 28, por haber sucedido allí una rapiña”.

Al lugar concurrió personal del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) del Programa de Alta Dedicación Operativa (P.A.D.O.), quienes al llegar se entrevistaron con los empleados del comercio. Las víctimas relataron que dos hombres ingresaron al local exhibiendo armas de fuego y, mediante amenazas, se llevaron el dinero de las cajas registradoras antes de darse a la fuga.

No se registraron personas lesionadas durante el asalto. El hecho es investigado por personal del Área de Investigaciones de Zona II, Policía Científica y la Comisaría 10ª de Ciudad del Plata, quienes realizaron el relevamiento correspondiente y continúan trabajando para identificar a los responsables.