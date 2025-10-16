Así lo confirmó el jefe de Policía de San José, Osvaldo Molinari.

Así lo confirmó el jefe de Policía de San José, Osvaldo Molinari, junto a la presencia de diferentes autoridades de la Policía Nacional, entre ellas, el ministro del Interior, Carlos Negro.

Molinari expresó que la “Operación Nairobi”, que fue la realizada esta tarde en San José de Mayo, tuvo inicio con los diferentes incendios de autos que sucedieron semanas atrás en la capital departamental.

El operativo realizado en la presente jornada, permitió la realización de 11 allanamientos, de los cuales 9 fueron con resultado positivo.

Además, se incautaron armas de fuego, U$D 8.000 en efectivo, dinero en moneda nacional, balanzas de precisión, celulares, equipos de computación, cámaras de videovigilancia, y droga fraccionada.

Hay cinco personas detenidas por la comisión de estos ilícitos, junto a dos más, que se las detuvo por desacato a la Policía.

Incendio intencional de varios autos

El pasado 25 de setiembre tres autos fueron incendiados intencionalmente en el centro de San José de Mayo. El hecho generó gran preocupación entre los habitantes de esa zona de la capital departamental.