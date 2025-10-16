Comprendida por calles 33, Presbítero Bentancur, 25 de Mayo y la vía férrea.

La manzana comprendida por calles 33, Presbítero Bentancur, 25 de Mayo y la vía férrea, donde funcionó durante décadas la emblemática CW 41 Broadcasting San José, está en venta. El hecho despertó nostalgia y recuerdos entre vecinos y oyentes que crecieron acompañados por la voz de la radio.

El cartel de una conocida firma inmobiliaria, visible en la propiedad, lo confirma. El predio donde alguna vez latió el corazón informativo y cultural de San José de Mayo busca nuevo destino.

La manzana alberga una construcción de fines del siglo XIX que originalmente fue un molino. Sin embargo, para varias generaciones de maragatos, ese edificio representa otra cosa: transmisiones deportivas, programas en vivo y voces que acompañaron toda una época.

El director de Cultura de la Intendencia de San José, periodista que trabajó entre aquellas paredes, compartió la noticia en redes con una frase tan breve como contundente: “¿Se vende la 41?”. Su publicación reflejó la sorpresa de muchos y reavivó comentarios cargados de afecto y melancolía.

La emisora cerró sus puertas hace más de una década, tras el traslado del Canal 3 de cable. Desde entonces, el predio permaneció en silencio, casi como una cápsula del tiempo.

“Ojalá lo que llegue revitalice esa zona de la ciudad”, escribió el jerarca, expresando un deseo compartido: que el futuro del lugar esté a la altura de su historia.

Porque más allá del valor inmobiliario, la venta de la vieja CW 41 significa para muchos maragatos el fin de una era, el eco de una voz que marcó generaciones y el recordatorio de que, en San José, hay paredes que aún guardan recuerdos vivos.