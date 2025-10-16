La Justicia incorporó los chats de WhatsApp que el homicida uruguayo mantuvo con una vecina antes de matar a su expareja, su exsuegra y un taxista.



La Justicia argentina incorporó una serie de mensajes de WhatsApp enviados por Pablo Laurta, el uruguayo acusado del triple crimen que conmocionó a Córdoba, como parte central de la investigación. Los textos, que salieron a la luz en las últimas horas, muestran el tono obsesivo y manipulador del homicida en los días previos a los asesinatos.

Los mensajes fueron divulgados por Laura, una vecina del barrio Villa Serrana, quien decidió hacerlos públicos tras conocer los hechos. En las capturas, Laurta se muestra insistente y perturbado, preguntando por Pedro, el hijo que secuestró tras matar a su expareja y a su exsuegra.

“¿Has tenido alguna noticia de Pedro? ¿Cómo lo has visto? La situación nos tiene a toda la familia paterna en vilo”, escribió en uno de los textos.

En otro mensaje, intentó deslindarse de las acusaciones judiciales y culpó a su expareja:

“Alegó que te mandé audios insinuando que me voy a llevar a Pedro por la fuerza. Quedate tranquila, sé que vos no dijiste eso y es ella la que está mintiendo.”

En los audios y mensajes posteriores, Laurta advertía sobre un supuesto “peligro” para el niño y justificaba sus intenciones con frases que hoy resultan inquietantes:

“Si estuvieras en mi lugar y supieras lo que yo sé, harías todo lo posible por sacarlo de ahí.”

La vecina, visiblemente incómoda, intentó poner límites, recordándole que el niño “no le faltaba nada” y que “es alegre y curioso”. Pero Laurta insistió:

“Luna tiene que entender que es un miembro de nuestra familia y por eso luchamos por él.”

Las conversaciones revelan el estado mental del homicida antes del crimen y fueron incorporadas al expediente judicial como parte de las pruebas. Laurta permanece detenido mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de lo ocurrido.