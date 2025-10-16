Presentaron un caso clínico que será incluido en una publicación científica como referencia.

El equipo de residentes de pediatría de la Asociación Médica de San José participó del 35° Congreso Uruguayo de Pediatría, que se desarrolla del 14 al 17 de octubre en el Radisson Victoria Plaza de Montevideo, donde presentaron un caso clínico que será incluido en una publicación científica como referencia.

El encuentro reúne a especialistas de todo el país y constituye uno de los eventos más relevantes para la actualización y el intercambio profesional en el área de la salud infantil.