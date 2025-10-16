Las autoridades oficiales, aún no han brindado mayores explicaciones

Carlos Negro, titular del ministerio del Interior, junto a diferentes autoridades de la Policía Nacional, se reúnen esta tarde en San José de Mayo, con diferentes jerarcas de la Jefatura de Policía local, encabezada por su jefe, Osvaldo Molinari.

A la hora 16, se reunió con el comando de la Jefatura. Más tarde se espera que mantenga una reunión con la intendenta de San José, Ana Bentaberri, para que su presencia en la capital departamental, culmine con una conferencia de prensa que ofrecerá sobre la hora 19.

Su presencia se da en el marco de una fuerte presencia policial en algunos puntos de la capital departamental, como por ejemplo en las inmediaciones de calle Chucarro y Bv. Aparicio Saravia, donde vecinos, aseguran que se están realizando diferentes allanamientos, no solo en esa ubicación, sino en distintas partes del territorio capitalino.

Fuentes policiales consultadas por San José Ahora, continúan sin dar mayores detalles sobre los mencionados hechos. Cabe la posibilidad de que en la conferencia que encabezará esta tarde el ministro, informe de las actuaciones realizadas.