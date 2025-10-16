El pequeño padece una enfermedad genética poco común que afecta su visión y desarrollo. Su familia impulsa una rifa solidaria para costear un nuevo viaje a Estados Unidos en busca de tratamiento.



El próximo 19 de noviembre, Mateo volverá a viajar a Estados Unidos para realizarse nuevos estudios médicos que definirán si puede iniciar un tratamiento para una enfermedad genética poco común que afecta su visión, audición, parte facial y psicomotriz.

En un principio, los médicos creían que el niño padecía retinitis pigmentaria, un diagnóstico complejo con un tratamiento muy costoso y de baja eficacia para su caso. Sin embargo, durante el primer viaje realizado el 23 de agosto, los especialistas identificaron una variante distinta, conocida como fenómeno de Fanchetti.

Según explicó Johanna Vera, madre de Mateo, esta cepa no solo afecta la vista, sino también el desarrollo mandibular, la audición y la motricidad. En el caso del niño, los médicos consideran que se trata de una forma más leve, lo que abre la posibilidad de intervenir a tiempo y evitar complicaciones mayores.

El nuevo diagnóstico trajo consigo una esperanza renovada. Al no tratarse de retinitis pigmentaria en su forma clásica, Mateo ya no requiere el costoso tratamiento inicial —valuado en unos 850 mil dólares—, sino que podría acceder a una alternativa médica más específica y menos onerosa.

Para cubrir los gastos del nuevo viaje, que no está completamente financiado, la familia organiza una rifa solidaria. Cada número tiene un valor de $100 y el sorteo se realizará el 31 de octubre con la quiniela nocturna.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose al 098 313 257.