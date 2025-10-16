El cargo es zafral para la temporada 2025/2026. Las inscripciones cierran el 5 de noviembre.



La Intendencia de San José lanzó un llamado público para cubrir un cargo de guardavidas durante la temporada de verano 2025/2026, que se extenderá desde el 6 de diciembre de 2025 hasta el 8 de marzo de 2026.

El puesto, de carácter zafral, implica una dedicación de 36 horas semanales y una remuneración nominal mensual de $41.816, además de los beneficios correspondientes a los funcionarios temporales de la comuna y el reintegro de viáticos asociados a la tarea.

Las carpetas de méritos deberán presentarse en el Área de Recursos Humanos de la Intendencia (Asamblea 496, San José de Mayo) de lunes a viernes entre las 09:00 y las 15:00 horas, hasta el miércoles 5 de noviembre inclusive.

Entre los requisitos excluyentes se destacan:

Tener entre 18 y 38 años cumplidos al cierre de la inscripción.

cumplidos al cierre de la inscripción. Contar con título de guardavidas expedido por el ISEF o con curso de socorrismo acuático dictado por Cruz Roja .

o con . Presentar carné de salud básico vigente, certificados de antecedentes judiciales y de no estar inscripto en el registro de abusadores sexuales.

El proceso de selección incluye la evaluación de méritos, experiencia previa, pruebas físicas y evaluación psicológica. Las pruebas de aptitud se realizarán el sábado 8 de noviembre a las 10:00 horas en el Parador Chico de Kiyú, y en caso de mal tiempo, se trasladarán al 15 de noviembre.

La comuna informó que todas las comunicaciones y actualizaciones del llamado estarán disponibles en el sitio web oficial www.sanjose.gub.uy, único canal válido para notificaciones.