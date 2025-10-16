Una mujer fue quien alertó del hecho que ocurrió en la pasada tardecita de San José de Mayo

Tal como informara San José Ahora, en la tarde del pasado miércoles, una palmera del Parque Rodó de San José de Mayo resultó incendiada luego de que, según testigos, un hombre rociara el lugar con nafta y prendiera fuego, de acuerdo a lo informado en el parte policial de este jueves 16 de octubre de la Jefatura de Policía de San José.

Una mujer fue quien alertó al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) sobre lo ocurrido. Al llegar al lugar, personal de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.) constató el foco ígneo en los arbustos y una palmera del predio, solicitando apoyo de Bomberos para controlar las llamas.

La denunciante manifestó haber visto al sujeto portando una botella de nafta antes de retirarse hacia Camino Guaycurú. Si bien no presentó denuncia formal, la Fiscalía dispuso la identificación del hombre, que fue posteriormente ubicado en las inmediaciones, portando un encendedor, y posee 46 años de edad.