La artista plástica Faustina Chappe presenta una exposición que celebra el papel y la identidad de la mujer rural.



En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, quedó inaugurada en el Espacio Cultural de San José la muestra “Mujeres Rurales”, una exposición de la artista plástica Faustina Chappe que rinde homenaje a la sensibilidad, la fuerza y la conexión con la tierra de las mujeres del ámbito rural.

La muestra, declarada de interés ministerial por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, busca visibilizar el trabajo cotidiano y silencioso de las mujeres del campo, así como su papel esencial en la preservación de las tradiciones y la identidad cultural del país.

Según explicó la artista, la serie está inspirada en la vida cotidiana del medio rural, y propone al espectador “detenerse en escenas sencillas y humanas, donde la pintura se convierte en un reconocimiento y un homenaje”.

La exposición podrá visitarse durante todo el mes de octubre en la galería del Espacio Cultural de San José, ofreciendo una mirada artística y emotiva sobre las protagonistas del mundo rural.