Con 20 votos a favor y 11 en contra, el Senado aprobó la ley de Muerte Digna impulsada por Ope Pasquet en 2020.

En una jornada histórica, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles la ley de Muerte Digna, que habilita la eutanasia en Uruguay. Con esta decisión, el país se convierte en el tercero de América —junto a Canadá y Colombia— en legalizar la práctica, que permite a los pacientes terminales acceder a una muerte asistida en condiciones reguladas por el Estado.

El proyecto, presentado originalmente por el exdiputado colorado Ope Pasquet en marzo de 2020, fue finalmente sancionado tras obtener 20 votos a favor y 11 en contra. La iniciativa contó con el respaldo del Frente Amplio, además de Pasquet —en representación del Partido Colorado— y del senador Heber Duque, quien suplió a Andrés Ojeda. En el Partido Nacional, solo Graciela Bianchi votó a favor; el resto de los legisladores blancos se opuso.

La ley establece que podrán ampararse en este derecho las personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan enfermedades incurables o sufrimientos insoportables. Además, podrán hacerlo tanto ciudadanos uruguayos como extranjeros con residencia habitual en el país.

El texto regula el procedimiento de manera estricta, asegurando la intervención de profesionales de la salud y comités de ética, en un marco similar al aplicado en Bélgica y Países Bajos, pioneros en este tipo de legislación desde 2002.