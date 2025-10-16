El Cecoed emitió un comunicado en el que detalló el accionar realizado en ese período de tiempo

En la presente jornada, desde el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (Cecoed) se informó que el pasado miércoles 15, se dio por finalizado el operativo de evacuación que funcionó durante 114 días en la sede del Club Atlético River Plate, que en su momento había iniciado, como respuesta a la alerta roja por frío extremo decretada por el Gobierno Nacional el 23 de junio.

En el comunicado, informaron sobre los diferentes procesos que se llevaron adelante en esa cantidad de días, incluyendo: «estrategias para la captación y traslado de personas en situación de calle, una logística de asistencia integral que abarcó alojamiento, abrigo, alimentación, seguridad y atención sanitaria para las personas y sus mascotas«.

Se detalló que se realizaron 190 traslados de personas, y el promedio de alojados por día fue de 23 personas. Remarcaron el hecho de haber llevado adelante gestiones orientadas a abordar la situación de cada una de las personas en situación de calle, tales como intervenciones en salud, gestiones para su vinculación al sistema de protección social y laboral, así como la «búsqueda de alternativas que permitan una salida sostenida de la situación de calle, articulando con los organismos competentes para favorecer su inclusión y acceso a los derechos fundamentales«.

El operativo contó con la participación de varias instituciones públicas y privadas, entre ellas la Intendencia de San José, el Mides, el Ministerio del Interior, Defensa, Salud Pública y el Colegio Sagrada Familia, que también cedió sus instalaciones. Desde el Cecoed destacaron la coordinación interinstitucional y agradecieron a quienes colaboraron en la atención de las personas y animales afectados por la emergencia.