El legislador colorado cuestionó que se habilite el ingreso directo de un 4% de los cargos. La iniciativa fue aprobada con el voto favorable del Frente Amplio y del Partido Nacional.



El Senado de la República aprobó este martes el proyecto de ley que regula los ingresos y ascensos de funcionarios en las intendencias, con el objetivo de promover transparencia, mérito e igualdad de oportunidades en los gobiernos departamentales.

La iniciativa —que dispone que las designaciones y ascensos deberán realizarse mediante concurso público y abierto, en base a criterios de publicidad, capacidad técnica, méritos y antecedentes— fue aprobada con el voto favorable del Frente Amplio y del Partido Nacional, consolidando así su sanción definitiva.

Sin embargo, el senador colorado Pedro Bordaberry expresó un fuerte rechazo a la norma por el artículo 4, que permite una excepción del 4% de los cargos presupuestados para ingresos directos sin concurso en cada intendencia.

Durante su intervención en sala, Bordaberry recordó que la propuesta original —impulsada por el fallecido exministro Adrián Peña— buscaba evitar designaciones políticas y fortalecer la transparencia en la función pública. “Cuando se puede nombrar al que se quiere, la historia nos dice que se designa a los correligionarios, y está mal”, sostuvo.

El legislador advirtió además sobre el alcance del inciso aprobado, señalando que permitirá ingresos directos significativos: “Montevideo va a poder incorporar 276 personas sin concurso, Canelones 90, Maldonado 80, Paysandú 37, Rivera 15 y Flores 3”.

“Este tipo de cosas le da pasto a quienes después nos acusan de ser una casta”, añadió.

En sus redes sociales, Bordaberry calificó el artículo como una “vergüenza” y lamentó su aprobación. “Es un día triste para Uruguay. Vamos a dejar de hacernos trampa y hacer las cosas bien”, escribió.

Con esta votación, el Parlamento cierra un proceso legislativo que define un nuevo marco de ingreso al funcionariado departamental, aunque con excepciones que dividen opiniones sobre la verdadera aplicación del principio de mérito.