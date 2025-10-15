“El sistema tiene múltiples vulnerabilidades, sobre todo en los mecanismos de control”, dijo la directora del INR (cárceles) Ana Juanche.

La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Ana Juanche, reconoció que a veces fallan los “procedimientos de seguridad” en las cárceles, y que además “existen procesos de corrupción” interna.

“El sistema tiene múltiples vulnerabilidades, sobre todo en los mecanismos de control”, dijo este miércoles entrevistada en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Y agregó: “No solamente hay vulneración a los procedimientos de seguridad, sino que también existen procesos de corrupción que se persiguen y que estamos denodadamente tratando de controlar”.

Más de 16.000 personas privadas de libertad hay en las cárceles de Uruguay, y las más grandes, la de Santiago Vázquez y la de Libertad, están con sobrepoblación.

Juanche admitió también que existen vínculos directos entre delincuentes presos y otros en libertad, y actos delictivos o bandas criminales que se organizan dese la cárcel.