El hecho ocurrió en la tarde del pasado martes

En la tarde del pasado martes, un hombre de 37 años, poseedor de antecedentes penales, fue sorprendido hurtando cables subterráneos de la red de iluminación pública en inmediaciones de la rotonda ubicada en el km 26 de la Ruta 1 Nueva, según informó la Jefatura de Policía de San José en su parte de este miércoles 15 de octubre.

De acuerdo al comunicado, una persona se comunicó con el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) para alertar sobre la situación. Al llegar al lugar, efectivos del Grupo de Reserva Táctica del Programa de Alta Dedicación Operativa (G.R.T.–P.A.D.O.) avistaron al individuo realizando cortes con una pinza sobre el cableado subterráneo y con una mochila que contenía varios tramos ya sustraídos.

El hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría 11ª de Delta del Tigre. La Fiscal Letrada de Libertad dispuso actuaciones y Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente. El detenido permanece a disposición de la Justicia.