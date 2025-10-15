A las 19:00 brindará una conferencia de prensa donde presentará las novedades para el departamento.

El ministro del Interior, Carlos Negro, visitará este jueves 16 de octubre el departamento de San José, donde cumplirá una agenda oficial que incluye recorridas por dependencias policiales, reuniones de trabajo con jerarcas locales y un encuentro con la intendenta Ana María Bentaberri.

Según informó la Jefatura de Policía de San José, la llegada del ministro está prevista para las 16:00 horas, cuando será recibido en la sede policial y recorrerá distintas unidades.

Posteriormente, a las 17:00, Negro encabezará una reunión de trabajo con el Comando de la Jefatura, en la sala “Comisario General (R) Julio Guarteche.

A las 18:00, el secretario de Estado mantendrá un encuentro con la intendenta Ana Bentaberri, instancia en la que se prevé abordar temas vinculados a la seguridad pública en el departamento.

Finalmente, a las 19:00, está programada una conferencia de prensa en el edificio de la Jefatura de Policía, que será encabezada por el propio ministro y donde se espera que brinde detalles sobre los temas tratados durante la jornada.

La visita forma parte de una serie de recorridas que el titular del Interior viene realizando por distintos departamentos, con el objetivo de mantener contacto directo con los comandos policiales y las autoridades locales.