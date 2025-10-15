El observatorio meteorológico brasileño alertó por una masa de aire cálido que afectará varios departamentos.

El observatorio meteorológico brasileño Metsul advirtió la llegada de una masa de aire cálido que afectará a parte del territorio uruguayo durante esta semana. Según el organismo, se prevé un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en los departamentos del norte del país.

Metsul informó que el fenómeno impactará con mayor intensidad en Río Grande del Sur, pero que sus efectos se extenderán hacia Cerro Largo, Rivera, parte de Rocha y Artigas, donde el calor alcanzará niveles “abrasadores”. Las temperaturas podrían superar los 30 °C, acompañadas de cielos despejados y alta sensación térmica.

El organismo señaló que “las temperaturas suben con un calor abrasador este miércoles”, adelantando que el jueves podría haber precipitaciones aisladas como consecuencia del cambio en la masa de aire.

Estas previsiones coinciden con las del meteorólogo Nubel Cisneros, quien anticipó días atrás que “hacia el fin de semana las temperaturas estarán entre los 32 °C y 34 °C en el norte y el litoral”. En tanto, Montevideo y el sur del país mantendrán condiciones de buen tiempo y sin lluvias, con jornadas soleadas y agradables.

De acuerdo con Metsul, la actual ola de calor es la antesala de una leve inestabilidad, que podría traer lluvias puntuales entre el miércoles y el jueves en zonas del norte uruguayo.