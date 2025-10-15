El mismo se realizará en Rafael Perazza, el próximo domingo 19

En la mañana de este miércoles, se realizó la presentación del 4° festival en homenaje a la mujer rural, el cual se realizará en Rafael Perazza, el próximo domingo 19 de octubre, desde las 10 de la mañana, con entrada gratuita, en un predio ubicado entre la Ruta 1 nueva, y la Ruta 1 vieja, en la entrada de la localidad. En el mismo habrá stands de artesanías, desfile de caballería, de autos clásicos, misa criolla, homenaje a las protagonistas de la fiesta, y contará con la presencia de diferentes artistas musicales.

El anuncio se hizo en la Oficina de Turismo, donde se brindó una conferencia de prensa encabezada por el secretario general de la Intendencia de San José, Leonardo Giménez. A su vez, por parte de la comisión organizadora del evento, participaron: Gerardo Pérez, Adelmar Bentancor, Estela Hernández y Miriam Fajardo.

En referencia a los espectáculos, detallaron la presencia de: Grupo G72, Aguaceros, Grupo tradicionalista Rafael Perazza, La Pachanga, Emanuel Calero, Grupo Nevado, Martín Segovia, y Los del Paso. También habrá plaza de comidas, servicios de bar, venta de asado con cuero y feria de artesanos.