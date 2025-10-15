El edil nacionalista sugirió la idea, días atrás en el Legislativo Departamental

Días atrás, en la sesión ordinaria de la Junta Departamental de San José, se discutió sobre los diferentes hechos de inseguridad que han acontecido en el departamento. En ese marco, el edil por el Partido Nacional, Miguel Suárez, se refirió al rol que ocupa la comisión de apoyo a la Seccional 5° de Ecilda Paullier, que se creó tiempo atrás para concretar la instalación de cámaras de seguridad en la zona.

«Si una localidad pequeña como Ecilda Paullier ha podido llevarlo a cabo, seguramente en el departamento, se van a poder formar más comisiones de apoyo a la Policía» sugirió en Sala, Suárez, que en diálogo con la prensa añadió que: «Si bien es cierto que nos estamos acostumbrando a que la seguridad no nos genere un buen sentimiento, yo tengo una visión que difiere un poco de eso«.

En este marco, sostuvo que la experiencia acontecida en la quinta sección judicial del departamento, «es extrapolable a cualquier localidad, siempre que uno quiere hacer el bien, va a encontrar donde hacerlo, no importa si la localidad es pequeña o grande, se puede hacer«, concluyó.



