Ocurrió en Camino Guaycurú y fue extinguido por Bomberos de San José de Mayo.

El fuego se registró sobre las 19 horas de este miércoles en Camino Guaycurú, en la zona del Parque Rodó de San José de Mayo. Según informó el director de Paseos Públicos de la Intendencia, Denis Hornos, el incendio fue rápidamente extinguido y no representó riesgo para personas ni para el área del parque.

“El incendio ya fue apagado, afectó únicamente dos palmeras y mañana realizaremos la limpieza correspondiente”, señaló Hornos. El hecho ocurrió fuera del límite del parque, en dirección al vertedero municipal.

Las causas aún se desconocen y, de acuerdo a Bomberos, serán investigadas para determinar si fue intencional o accidental.