Según datos oficiales, más de 76.000 mujeres viven en el campo uruguayo, sosteniendo con su trabajo la producción, el hogar y la comunidad.



Este 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha que reconoce el papel esencial que desempeñan en la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

En Uruguay, según datos oficiales, más de 76.000 mujeres viven en el medio rural, y miles de ellas combinan las tareas del campo con el cuidado de sus familias y comunidades. Su aporte resulta vital para el funcionamiento de la economía rural, aunque muchas veces sus esfuerzos permanecen invisibilizados o sin el reconocimiento que merecen.

La jornada busca visibilizar la diversidad de roles que asumen las mujeres del campo y promover acciones concretas hacia la igualdad de derechos, el acceso a la tierra, la educación, la tecnología y la participación en espacios de decisión.

Desde la Organización de las Naciones Unidas se destaca que invertir en las mujeres rurales es clave para reducir la pobreza y fortalecer el desarrollo sostenible. Este año, el lema global “Mujeres rurales en ascenso” invita a reconocer su liderazgo y resiliencia frente a los desafíos climáticos, económicos y sociales.

En Uruguay, instituciones públicas, organizaciones sociales y grupos de mujeres rurales realizan durante esta jornada actividades conmemorativas y encuentros en distintos puntos del país, reafirmando su compromiso con la equidad y la visibilidad del trabajo femenino en el agro.

El mensaje central de este día es claro: cuando las mujeres rurales prosperan, el país entero crece.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) difundió una serie de videos en los que mujeres rurales de distintos puntos del departamento de San José comparten su testimonio. Entre ellas, Sofía Arias, productora maragata, reflexionó sobre lo que significa ser parte de la vida rural.