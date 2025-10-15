«Dejó más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Ese es un dato de la realidad», agregó.

El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que la pasada administración, a cargo del expresidente Luis Lacalle Pou, «dejó un país con una situación crítica en seguridad, violencia y homicidios». «Dejó más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Ese es un dato de la realidad», agregó.

Las declaraciones surgieron en una entrevista realizada en el marco de los Desayunos Búsqueda, de los que participó este miércoles. Allí apuntó que al narcotráfico «se le gana con inteligencia, tecnología, políticas de Estado y con acuerdos políticos», al tiempo que señaló que se necesita trabajar con «unidad».

Respecto a las cifras divulgadas en los últimos días, que muestran una leve baja (0,7%) en los homicidios respecto al año anterior, Negro dijo que se cumplió con el primer objetivo, que era «controlar la situación». «Ahora hay que trabajar para lograr un descenso sostenido«, afirmó. Los índices de violencia en Uruguay, apuntó, «son epidémicos» y dijo que «es un problema estructural, porque lleva muchos años».

En relación a la ley de urgente consideración aprobada por el gobierno de Lacalle Pou, que incluyó varios artículos vinculados a temas de seguridad, Negro dijo que «no generó ningún tipo de mejora» y que, incluso, empeoró la situación. «Los cambios que trajo fueron para peor: hacinamiento carcelario y más mujeres privadas de libertad. Son datos, no relatos”, sentenció.

El ministro insistió en la importancia de las instancias de diálogo con representantes de la oposición en el marco de la elaboración del plan nacional de seguridad, que se aplicará a partir del 2026. “Si no logramos los acuerdos necesarios del sistema político para algunas cuestiones estructurales del país, no las vamos a solucionar», sentenció.

Respecto a su vínculo con la policía, dijo que siente el respaldo. «Yo no llegué en marzo a hablar con la Policía, hace 30 años que trabajo con la Policía», agregó. «Cuando me junté por el insuceso del atentado a la fiscal con el comando de la Policía, me sentí en lo que vengo haciendo hace 30 años. No lo sentí como un hecho diferente, no estoy en ese coqueteo con la Policía porque tengo un vínculo de más de 30 años», aportó.

El jerarca dijo que su decisión de que José Manuel Azambuya continúe como director nacional de la Policía «no quiere decir que sea una continuidad de la política pública de seguridad». «Si no hubiera sido el director en el período anterior, también lo hubiera elegido para esa función. El caso de Sanjurjo es similar», expresó.