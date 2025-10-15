Este jueves 16 de octubre habrá un feriado no laborable que aplica para los trabajadores de un rubro específico.

Este día fue establecido en la Primera Ronda 2005, y se considera feriado no laborable para el sector.

El Día del Panadero fue una fecha establecida por el CIPU con el fin de reconocer un oficio milenario. El gremio fue creado el 30 de junio de 1887 bajo el nombre de Liga de Panaderos; con el tiempo pasó a llamarse Centro de Industriales de Panaderos de Montevideo, hasta que en 1994 adoptó el nombre actual: Centro de Industriales Panaderos del Uruguay.

El Día Mundial del Pan, por su parte, fue establecido en el año 2001 por la Federación Internacional de Panaderos (UIB), una agrupación que nació en Budapest, Hungría, en 1931, con el fin de representar los intereses del sector en el mundo.

El valor nutricional del pan

El pan es un alimento que tiene como ingredientes esenciales harina, levadura, agua y sal. Aporta energía gracias a su elevado contenido en hidratos de carbono, que son la fuente principal de energía del organismo, sobre todo del cerebro. Es, además, rico en vitaminas y nutrientes.

Contiene hierro, magnesio, potasio, ácido fólico y vitaminas B6 y B2, entre otros componentes. Ayuda a mejorar el estreñimiento por su rico contenido en fibra.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta diaria de unos 250 gramos de pan al día, lo importante es cuándo lo consumimos. Lo ideal es repartirlo en las diferentes comidas, sobre todo en las diurnas (desayuno, almuerzo y merienda). Además, siempre deberemos tener en cuenta la combinación de los diferentes alimentos. De esta forma, cumpliremos con las proporciones adecuadas de hidratos de carbono, proteínas, grasas, azúcares, diarias recomendadas.

En los niños, el consumo de pan reporta muchos otros beneficios pues tiene un alto contenido de fibra y de ácido fólico, imprescindible para la protección del sistema cardiovascular; además contiene Vitamina B1, Yodo y Zinc, para hacer al sistema más fuerte. Los hidratos de carbono que aporta el pan los ayudará a realizar todas las actividades del día. El pan considerado más saludable para los niños es el pan blanco.