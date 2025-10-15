El acto contará con la presencia de la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry

Este miércoles 15 de octubre, a las 19 horas, se llevará a cabo la inauguración de un nuevo sistema de luminarias en la Ruta 1, a la altura de Ciudad del Plata.

El tramo intervenido abarca desde el kilómetro 26.650 hasta el 28.720, totalizando 2 kilómetros de extensión iluminada. En ese trayecto se instalaron 99 columnas metálicas y 99 luminarias LED marca Philips, ejecutadas por la empresa Unión Eléctrica.

El punto de encuentro para el acto será en el kilómetro 28.120, y contará con la presencia de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverry, junto a autoridades locales, y representantes de la empresa.