El profesional la acompañará en la búsqueda de justicia por Elenita, su hija de 3 años víctima de presunto abuso sexual.

Tras la conmoción que generó la desgarradora historia de Natalia Lomando, vecina de Villa Ituzaingó, quien en solo ocho meses perdió a sus dos hijas, hoy llega un alivio en medio del dolor: gracias a la difusión masiva de su caso, Natalia finalmente cuenta con un abogado que la acompañará en la búsqueda de justicia por Elenita, su hija de 3 años víctima de presunto abuso sexual.

A través de un mensaje difundido en redes, la familia expresó su profundo agradecimiento a todas las personas que compartieron la historia y brindaron su apoyo: “Gracias a la visibilidad y al apoyo de todos ustedes, hoy podemos decir con alivio que Natalia cuenta con un abogado que le brindará la tranquilidad que tanto necesitaba”, señalaron.

La tragedia de Natalia sacudió a toda la comunidad. La primera pérdida ocurrió en agosto de 2022, cuando su hija mayor, Sabrina, falleció tras un accidente con un caballo suelto. Apenas empezaba a sobrellevar el dolor, llegó la segunda tragedia: Elenita fue abusada y murió poco después, según confirmaron pericias forenses.

Durante meses, Natalia clamó por ayuda legal, denunciando que la Fiscalía de San José tenía el expediente completo pero no había avances ni comunicación con la familia. Ahora, con el apoyo de la comunidad y un abogado a su lado, Natalia podrá enfrentar el proceso judicial con mayor respaldo y esperanza.

“Su compromiso y empatía nos demuestran que, cuando la comunidad se une, la justicia y la esperanza se vuelven posibles”, agregaron desde la familia, subrayando que el objetivo sigue siendo que se haga justicia por Helena y Elenita, y que Natalia pueda encontrar un poco de paz.