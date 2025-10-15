Etarey, del grupo Teyma, selecciona Auxiliares de Servicio y Operarios de Mantenimiento para desempeñar tareas de limpieza, apoyo logístico y mantenimiento general en la Unidad Penitenciaria Libertad, ubicada en el departamento de San José.

Etarey, empresa perteneciente al grupo Teyma, abre un llamado laboral en San José para incorporar Auxiliares de Servicio y Operarios de Mantenimiento a su equipo de operaciones en la Unidad Penitenciaria Libertad.

Los Auxiliares de Servicio serán responsables de realizar tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento de oficinas, sanitarios, cocinas y áreas comunes, además de colaborar en la preparación de ambientes y apoyo logístico. Se valorará contar con certificado de Auxiliar de Servicio y/o de Manipulación de Alimentos.

En tanto, los Operarios de Mantenimiento deberán ejecutar tareas generales en electricidad, plomería, pintura, albañilería y carpintería, además de realizar reparaciones básicas y mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura.

Ambos cargos requieren compromiso, responsabilidad y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral.

Los interesados pueden enviar su currículum a selecció[email protected]

Etarey invita a sumarse a un equipo profesional que trabaja cada día por la mejora continua de sus servicios.