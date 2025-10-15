La víctima sufrió lesiones. La Policía intervino tras la denuncia; los agresores quedaron a disposición judicial.



En la madrugada de este miércoles, un hombre denunció al Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) que había sido agredido por cinco hombres, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y lo golpearon en la intersección de calles Asamblea y Carlos Larriera, en San José de Mayo.

Efectivos de la Unidad de Respuesta Policial (U.R.P.), el Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) y del Área de Investigaciones de Zona I acudieron al lugar y constataron que la víctima presentó escoriaciones en dorso hemitórax derecho, rodilla derecha y labio inferior, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.

Los cinco agresores, de 39, 33, 29, 26 y 19 años, dos con antecedentes penales, fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 2da. de San José de Mayo, quedando todos a disposición de la Justicia.

La Fiscalía Letrada de San José de 1° Turno supervisa las actuaciones, mientras que la Policía Científica realizó el relevamiento correspondiente.