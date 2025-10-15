El paseo cultural gratuito propone historia, arte y naturaleza este domingo 19 de octubre.



El Bus Turístico de la Intendencia de San José realizará un nuevo recorrido este domingo 19 de octubre con destino a la casona de eventos La Azotea, en el paraje Jesús María, donde se desarrollará la actividad “Patrimonio en vuelo: aves y voces de la historia”.

La salida será a las 13:30 horas desde la Basílica Catedral, con una parada intermedia en el Centro Diurno para Personas Mayores del Parque Rodó, y el retorno está previsto para las 17:30 horas aproximadamente.

El evento ofrecerá una exposición de registros históricos de aves, relatos, diarios de viaje, piezas de arte lítico e ilustraciones de Nazareth Saligari, acompañadas de fichas didácticas y audios con cantos de aves. Además, se realizará un recorrido interpretativo por el espacio, una mesa de lectura y una feria con productos vinculados a la naturaleza.

La propuesta es organizada por Simbiótica y La Azotea, con el apoyo de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación y la Intendencia de San José.

Las reservas pueden realizarse desde este miércoles a las 13:00 horas hasta el día del viaje, a través del sitio web sanjose.gub.uy (sección “Mi departamento” → “Bus Turístico”) o directamente mediante este enlace. También se puede anotar por teléfono al 4342 9000, internos 1190 o 1191, hasta el viernes de 09:00 a 15:00 horas.

La actividad es gratuita y se permite viajar con alimentos para consumo individual. Desde la organización se recomienda llevar gorro, agua, protector solar, ropa y calzado cómodo para disfrutar plenamente de la jornada.