Las estafas en línea, el robo de datos y los fraudes digitales crecen a ritmo sostenido en Uruguay, afectando tanto a particulares como a empresas. En este contexto, el docente de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), José Faller, aseguró que la ciberseguridad “ya no es tema de expertos”, sino una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

Durante la charla “Ciberseguridad en la Vida Diaria”, desarrollada en el marco de la exposición Innovatech en Fray Bentos, Faller señaló que Uruguay combina una alta conectividad con una baja cultura de prevención digital, lo que lo vuelve especialmente vulnerable frente a amenazas como el phishing, los ataques de ransomware y el fraude bancario mediante ingeniería social.

“El robo de información o la pérdida de datos sensibles pueden comprometer gravemente a los emprendedores, que muchas veces no cuentan con sistemas de protección adecuados”, explicó. El impacto, advirtió, se traslada también al ámbito familiar, ya que los pequeños negocios suelen sostener la economía del hogar.

Entre los sectores más expuestos, el especialista mencionó al agroindustrial, energético, sanitario y público, por su alta criticidad o falta de recursos dedicados a la seguridad informática.

Faller remarcó que la educación es la herramienta más poderosa para reducir los riesgos digitales, desde la alfabetización básica hasta la formación técnica profesional. Además, recomendó mantener los sistemas actualizados, usar contraseñas seguras y autenticación en dos pasos, realizar copias de seguridad y verificar siempre la autenticidad de correos o enlaces antes de abrirlos.

El docente también insistió en diferenciar al hacker del ciberdelincuente: mientras el primero busca vulnerabilidades para mejorar la seguridad, el segundo las explota con fines económicos o personales.

“La ciberseguridad forma parte de nuestra vida diaria. No se trata solo de proteger datos, sino de proteger nuestra identidad digital y la de nuestras familias”, concluyó.