Del 17 al 19 de octubre, la localidad festejará su aniversario con entrada gratuita.

Villa Ituzaingó se prepara para vivir una celebración histórica por sus 150 años de fundación, con una programación que promete convocar a vecinos y visitantes durante tres jornadas de música, cultura y alegría.

Del 17 al 19 de octubre, el pueblo será escenario de una gran fiesta popular con entrada libre y gratuita los tres días. La propuesta incluirá espectáculos musicales destacados, entre los que figuran Lucas Sugo, Majo y la del 13 y Levantando Polvareda, además de otros artistas locales y regionales.

El festejo contará también con una feria gastronómica y artesanal, donde productores y emprendedores ofrecerán una amplia variedad de sabores y creaciones típicas de la zona.

Para facilitar la participación, habrá servicios de locomoción desde Santa Lucía, 25 de Mayo, Cardal, San José, 25 de Agosto y Florida.

La comunidad invita a sumarse a una fiesta que promete combinar historia, identidad y música en un entorno de encuentro familiar y espíritu festivo.